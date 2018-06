Stavanger (SID) - Sprinter Nico Ihle hat sich beim Eisschnelllauf-Weltcup in Stavanger mit Nachdruck um ein Ticket für die Einzelstrecken-WM im russischen Kolomna (11. bis 14. Februar) beworben. Der Olympiavierte lief am Wochenende zweimal die deutlich bessere 1000-m-Zeit als Hubert Hirschbichler (Inzell) und gewann das teaminterne Duell um den einzigen deutschen WM-Startplatz für die lange Sprintdistanz.

Die Zusammenstellung des deutschen Kaders beim Saisonhöhepunkt in knapp zwei Wochen wird erst nach weiteren Gesprächen der Trainer am Montag bekannt gegeben, an Ihles WM-Start dürfte jedoch kein Zweifel bestehen.

Der 30-Jährige aus Chemnitz hatte sich am Samstag in 1:09,64 Minuten achtbar geschlagen und den zehnten Rang belegt, am Sonntag steigerte er sich nochmals und erreichte in 1:09,51 Minuten die gleiche Platzierung.

"Ich bin froh, dass ich noch ein Zehntel schneller laufen konnte als im letzten Rennen. Es ist wieder ein Schritt nach vorne, das lässt mich Blick auf die WM hoffen", sagte Ihle in der ARD. Bundestrainer Helge Jasch lobte seinen Schützling: "Es war ein versöhnliches Ergebnis, ein guter, solider Lauf. Die Zeiten liegen jetzt auf dem Tisch."

Hirschbichler, im Zweikampf mit dem zuletzt wiedererstarkten Ihle ohnehin Außenseiter, lief seine B-Gruppen-Rennen in 1:10,43 Minuten und 1:10,76 Minuten und ließ seine Chancen ungenutzt. Über 500 m verpasste Ihle am Sonntag den Sprung zurück in die A-Gruppe, in 35,48 Sekunden musste er sich mit dem 13. Rang zufrieden geben.