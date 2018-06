Garmisch-Partenkirchen (SID) - Kein Heimspiel für Felix Neureuther und Fritz Dopfer: Der Weltcup-Riesenslalom der Männer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag gut 25 Minuten vor dem geplanten Start abgesagt worden. Anhaltender Regen und Schneeregen hatten die Kandahar-Piste seit der Nacht so extrem aufgeweicht, dass ein reguläres Rennen nicht möglich gewesen wäre. "Wir sind eine Freiluftsportart. Es wäre immer ein Rennen am Limit gewesen, du musst es hinnehmen, wie es ist", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier.