Addis Abeba (AFP) Im Nordwesten Äthiopiens ist ein bislang unbekanntes Löwen-Volk entdeckt worden. In der Grenzregion zum Sudan könne es bis zu 200 der bedrohten Raubkatzen geben, sagte Löwenschützer Hans Bauer, der die Expedition leitete, am Montag in Addis-Abeba. Die Löwen wurden im Nationalpark Alatash gesichtet. Nach ersten Medienberichten gelang es den Tierschützern, mit Kamerafallen Fotos von ihnen zu schießen.

