La Paz (AFP) In Bolivien ist der wegen der Ermordung des Linkspolitikers Marcelo Quiroga Santa Cruz im Jahr 1980 gesuchte Mann verhaftet worden. Wie Staatspräsident Evo Morales mitteilte, wurde der ehemalige Soldat Froilán Molina bei einer Großrazzia der Polizei am Sonntag im Schlafzimmer eines Hauses in La Paz hinter einer falschen Wand gefasst. Molina war nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Gefängnis Anfang der 90er Jahre auf der Flucht.

