Tönning (AFP) Erneut sind an der deutschen Nordsee mehrere junge tote Pottwale gesichtet worden. Im Wattenmeer bei Friedrichskoog in Dithmarschen seien acht Tiere verendet, teilte der schleswig-holsteinische Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Montag in Tönning mit. Vor drei Wochen waren an verschiedenen Stellen der Nordsee bereits zwölf tote gestrandete Wale gefunden worden, drei davon in Schleswig-Holstein.

