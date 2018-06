Berlin (AFP) Mit technischen Nachbesserungen hat die Bundeswehr ihre Aufklärungs-Tornados zum nächtlichen Einsatz über Syrien befähigt. Die Cockpit-Beleuchtung sei von rotem auf grünes Licht umgerüstet worden, um die störenden Spiegelungen an den Nachtflugbrillen der Piloten zu beseitigen, teilte die Bundeswehr am Montag in Berlin mit. Bis Sonntag seien bereits drei der sechs Einsatz-Tornados nachgerüstet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.