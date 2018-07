Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat mit drastischen Worten an die afghanische Bevölkerung appelliert, nicht länger nach Deutschland zu kommen. Wenn jemand, der "mit sehr viel Geld der westlichen Weltgemeinschaft" zum ersten Mal seit vielen Jahren eine gute Ausbildung bekommen habe, seine Heimat verlasse, dann "ist es auch ein Verrat an der Zukunft Afghanistans", sagte der Minister laut einem Audiomitschnitt nach einem Treffen mit Präsident Aschraf Ghani am Montag in Kabul.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.