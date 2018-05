Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ist am Montag nach Afghanistan gereist, um mit der Regierung über die hohe Zahl der nach Deutschland kommenden afghanischen Flüchtlinge zu sprechen. Der Minister traf am Morgen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein, wie das Bundesinnenministerium in Berlin bestätigte. Der Minister will demnach mit seinem afghanischen Kollegen Abdul Raschid Dostum darüber beraten, wie die Zahl der afghanischen Flüchtlinge reduziert werden kann.

