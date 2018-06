Berlin (AFP) Nachdem Lettland als zweiter EU-Mitgliedstaat ein Verkaufsverbot von Energydrinks an Minderjährige beschlossen hat, erneuert die Verbraucherorganisation Foodwatch ihre Forderung nach einer Altersgrenze für Energydrinks in Deutschland. Während Lettland "das einzig Richtige" mache, dürften die "umstrittenen Wachmacher" in Deutschland weiter "ungeniert an Kinder und Jugendliche verkauft werden", erklärte Oliver Huizinga von Foodwatch am Montag. Ernährungsminister Christian Schmidt (CSU) müsse handeln.

