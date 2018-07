Berlin (AFP) Bei seiner Reise nach Saudi-Arabien ab Mittwoch will Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) auch schwierige Themen auf den Tisch bringen: "Für den Außenminister ist wichtig, dass die Frage der Menschenrechte zur Sprache kommt", sagte sein Sprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin. "Wenn man etwas bewegen und verändern und erreichen will, muss man das Gespräch suchen."

