Brüssel (AFP) Nach den dschihadistischen Anschlägen von Paris haben sich Frankreich und Belgien auf eine engere Zusammenarbeit im Antiterror-Kampf verständigt. Bei einem Treffen mit dem belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel am Montag in Brüssel sagte Frankreichs Premierminister Manuel Valls, beide Länder stünden "Seite an Seite" und seien "entschlossen", die Sicherheit ihrer Landsleute zu verbessern.

