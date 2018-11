Stuttgart (SID) - Ex-Nationalspieler Cacau kehrt zum VfB Stuttgart zurück und spielt bis zum Saisonende für die zweite Mannschaft in der 3. Fußball-Liga. Dies teilten die Schwaben am Montag mit. Zuletzt hatte der 34 Jahre alte Stürmer in Japan gespielt, dort aber im Juni 2015 seinen Vertrag aufgelöst.

Bereits seit Monaten hält sich der 23-malige Nationalspieler Cacau, der mit Stuttgart 2007 Deutscher Meister wurde, im Training beim VfB II fit. "Cacau ist ein verdienter Spieler des VfB, der seit langer Zeit bei der zweiten Mannschaft im Training ist und auch im Trainingslager mit dabei war. In den letzten Tagen hat Cacau signalisiert, dass es für ihn eine Option ist, auch für den VfB II in der 3. Liga zu spielen", sagte Sportvorstand Robin Dutt: "Wir erhoffen uns, dass er mit seiner Erfahrung dazu beiträgt, dass unsere zweite Mannschaft die Klasse hält."

Cacau freut sich über seine Rückkehr. "Ich habe mich entschieden, der zweiten Mannschaft in der schwierigen sportlichen Situation zu helfen. Wie es im Sommer weitergeht, steht noch nicht fest, dazu werden noch weitere Gespräche mit der Vereinsführung folgen."