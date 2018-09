Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe für die Europameisterschaft in Frankreich am 4. Juni in Gelsenkirchen gegen Ungarn. Bereits am 29. Mai trifft die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Augsburg auf die Slowakei. Damit steht das Vorbereitungsprogramm für das Turnier.

Zum Auftakt des Länderspieljahres kommt es am 26. März in Berlin zum Klassiker gegen England. Drei Tage ist in München der viermalige Weltmeister Italien der Gegner.

Der Weltmeister spielt bei der EM-Endrunde in Frankreich in der Gruppenphase gegen die Ukraine (12. Juni in Lille), Polen (16. Juni in St. Denis) und Nordirland (21. Juni in Paris). Am 7. Juni bezieht das DFB-Team sein EM-Quartier in Evian-les-Bains. - Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

26. März 2016: Deutschland - England in Berlin (20.45 Uhr/ZDF)

29. März 2016: Deutschland - Italien in München (20.45/ARD)

29. Mai 2016: Deutschland - Slowakei in Augsburg (17.45 Uhr/ARD)

4. Juni 2016: Deutschland - Ungarn in Gelsenkirchen (18.00 Uhr/ZDF)

12. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Ukraine in Lille (21.00 Uhr/ARD)

16. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Polen in St. Denis (21.00 Uhr/ZDF)

21. Juni, EM-Endrunde: Deutschland - Nordirland in Paris (18.00 Uhr/ARD)

4. September 2016, WM-Quali: Norwegen - Deutschland

8. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Tschechien in Hamburg

11. Oktober 2016, WM-Quali: Deutschland - Nordirland in Hannover

11. November 2016, WM-Quali: San Marino - Deutschland

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland (Deutschland als Weltmeister qualifiziert)

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan

Anm.: bei den meisten WM-Qualifikationsspielen sind Austragungsorte und Anstoßzeiten noch offen/alle Qualispiele live bei RTL.

SID tn rd