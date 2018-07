Hannover (SID) - Dem früheren Bundesligaprofi Mohamadou Idrissou (35) wird wegen einer möglichen Verletzung der Unterhaltspflicht in Hannover der Prozess gemacht. Der Fall des Angreifers wird am 18. Februar am Amtsgericht verhandelt.

Idrissou soll in der Zeit vom 1. Juli bis Ende Oktober 2015 seinem in Hannover lebenden Kind keinen Unterhalt gezahlt haben, obwohl er durch ein Urteil des Amtsgerichts Hannover vom 12. April 2007 verpflichtet und aufgrund seines Einkommens dazu auch in der Lage gewesen wäre. Es soll sich um Zahlungen im fünfstelligen Bereich handeln.

Idrissou hat in der Bundesliga für Hannover 96, den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach gespielt. Im vergangenen August hatte der Kameruner für zwei Jahre beim Oberligisten KFC Uerdingen unterschrieben.