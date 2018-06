Paris (dpa) - Paris St. Germain kann alleiniger Rekordhalter in der französischen Fußball-Meisterschaft werden.

Das Team, für das seit dieser Saison der ehemalige Frankfurter Torwart Kevin Trapp spielt, stellte mit seinem 2:0-Sieg am Sonntag bei AS St. Etienne bereits die mehr als 20 Jahre alte Bestmarke des FC Nantes ein. In der Spielzeit 1994/95 hatte das Team aus dem Westen Frankreichs 32 Spiele in Serie nicht verloren.

Unterliegt Meister und Spitzenreiter Paris St. Germain auch an diesem Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen den FC Lorient nicht, sind die Hauptstädter alleiniger Bestmarkeninhaber mit 33 Partien ohne Niederlage nacheinander.

Bislang gewannen sie 29, dreimal spielten sie unentschieden. In der Tabelle führt die Équipe um Superstar Zlatan Ibrahimovic mit 24 Punkten Vorsprung. "Den Rekord ohne Niederlagen? Den kenne ich nicht", meinte Trainer Laurent Blanc.

