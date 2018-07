St. Truiden (SID) - Der beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn wegen der "Penis-Affäre" suspendierte Angreifer Nick Proschwitz (29) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ehemalige England-Legionär wechselt zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Das bestätigte der SCP.

Der bis 2017 laufende Vertrag von Proschwitz bei den Ostwestfalen wurden aufgelöst, der Profi bestand am Montagmorgen den Medizincheck in St. Truiden. Proschwitz hatte beim feuchtfröhlichen Abschlussabend des Trainingslagers im türkischen Belek in der Sportsbar eines Fünf-Sterne-Hotels offenbar jegliche Kontrolle verloren, entblößte dabei in Anwesenheit einer Frau sowohl sein Geschlechts- als auch sein Hinterteil.