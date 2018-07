London (AFP) Großbritannien hat erstmals die Genmanipulation an Embryos im Rahmen eines Forschungsprogramms zu Frühgeburten erlaubt. Der entsprechende Antrag von "Dr Kathy Niakan vom Francis Crick Institute" auf eine Ausweitung der Forschungslizenz sei genehmigt worden, teilte die zuständige Behörde am Montag mit. Die Entscheidung dürfte die ethische Debatte über Genmanipulationen am Menschen wieder entfachen.

