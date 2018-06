Neu Delhi (AFP) Ein 15-jähriges Mädchen ist in einem indischen Krankenhaus, in dem es sich von den Folgen einer Vergewaltigung erholen sollte, nach eigenen Angaben erneut sexuell missbraucht worden. Der Mitarbeiter des Sicherheitspersonals wurde festgenommen, nachdem das Mädchen ihn angezeigt hatte, wie ein Polizeisprecher in der ostindischen Stadt Jamshedpur am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.