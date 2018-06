Kabul (dpa) - Während des Besuchs von Bundesinnenminister Thomas de Maizière sind bei einem Selbstmordanschlag der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 20 Menschen gestorben. Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums korrigierte die zuvor genannte Zahl von zehn Toten per Twitter nach oben. Außerdem seien 29 Menschen verletzt worden. De Maizière war zum Zeitpunkt des Anschlags mehrere Kilometer entfernt in der Deutschen Botschaft zu Gast. Bei seinem Besuch ging es vor allem um dem Zustrom afghanischer Flüchtlinge und Möglichkeiten, wie dieser reduziert werden kann.

