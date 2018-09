Guardiola ab Sommer bei Manchester City - Vertrag für drei Jahre

München (dpa) - Pep Guardiola wechselt zur kommenden Saison als Trainer zu Manchester City. Der Spanier habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte der Fußball-Club aus der englischen Premier League am Montag mit. Der Coach des FC Bayern München hatte seinen Abschied bereits angekündigt, den Verein aber offen gelassen. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister wird Guardiola vom Italiener Carlo Ancelotti abgelöst, bei den Citizens ersetzt der Katalane den Chilenen Manuel Pellegrini. Guardiola war im Sommer 2013 als Nachfolger von Jupp Heynckes zum FC Bayern gewechselt.

Deutsche Handball-Helden bei Ankunft in Berlin-Tegel gefeiert

Berlin (dpa) - Die deutschen Handball-Europameister sind am Montag bei ihrer Landung in Berlin-Tegel herzlich begrüßt worden. Gegen 14.15 Uhr war die Charter-Maschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Auf dem abgeschirmten militärischen Teil des Airports hatten zwar keine Fans Zutritt. Vertreter des Deutschen Handball-Bundes beglückwünschten vor zahlreichen Fernsehteams und Reportern die Spieler. Anschließend sollte der zweite EM-Titel nach 2004 bei einer großen Fan-Party in der Max-Schmeling-Halle mit Stargast DJ Ötzi gefeiert werden.

Medien: FC Bayern vor Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Tasci

München (dpa) - Der FC Bayern könnte auf seine Personalsorgen in der Innenverteidigung laut Medienberichten mit einer Verpflichtung von Serdar Tasci reagieren. Wie am Mittwoch Sport1, die "Bild" und Sky meldeten, stehe der deutsche Fußball-Rekordmeister kurz davor, den 28-Jährigen von Spartak Moskau unter Vertrag zu nehmen. Im Gespräch war ein Leihgeschäft bis Saisonende inklusive einer anschließenden Kaufoption. Die russische Zeitung "Sport Express" berichtete, dass der 14-malige Nationalspieler am Montag schon in Deutschland weilte. Der Vertrag des einstigen Stuttgarters und deutschen Meisters von 2007 beim russischen Rekordmeister läuft noch bis Ende Juni 2017.

Götze wieder im Mannschaftstraining - Ribéry und Benatia "im Plan"

München (dpa) – Weltmeister Mario Götze hat auf dem Weg zu seinem Comeback beim FC Bayern München einen wichtigen Schritt gemacht. Nach fast vier Monaten Pause wegen seiner schweren Adduktorenverletzungen nahm der Fußball-Nationalspieler am Montag erstmals wieder am Mannschaftstraining Teil. Nach Club-Angaben zog er die komplette, rund einstündige Einheit ohne Probleme durch. Franck Ribéry und Medhi Benatia lägen nach Muskelverletzungen "voll im Plan und werden ebenfalls in absehbarer Zeit zurückkehren", hieß es auf der Internetseite des Vereins.

Laureus World Sports Awards werden erstmals in Berlin verliehen

Berlin (dpa) – Die Laureus World Sports Awards werden erstmals in Deutschland verliehen. Die Gala, bei der die Spitzenleistungen von Sportlerinnen und Sportlern im Jahr 2015 gewürdigt werden, wird am 18. April 2016 in Berlin stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Zu den Sportgrößen, die seit dem Jahr 2000 mit einem Laureus-Award ausgezeichnet wurden, zählen Sprinter Usain Bolt, die Fußball-Legenden Pele, Ronaldo und Zinédine Zidane, die Tennis-Stars Novak Djoković, Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams sowie die Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton.

Kerber nun offiziell Nummer zwei - Serena Williams bleibt klar vorn

Berlin (dpa) - Seit Montag ist es amtlich: Angelique Kerber ist die neue Nummer zwei in der Tennis-Weltrangliste der Damen. Die Australian-Open-Siegerin machte im neuen Ranking einen Sprung um vier Plätze nach vorn. Hinter der 28-Jährigen folgen die Rumänin Simona Halep, die Polin Agnieszka Radwanska und die Spanierin Garbiña Muguruza, deutlicher zurück liegt auf Rang sechs bereits die Russin Maria Scharapowa. Mit großem Vorsprung an der Spitze bleibt Serena Williams. Kerber hatte die Amerikanerin am Samstag in Melbourne im Endspiel mit 6:4, 3:6, 6:4 bezwungen. Zweitbeste Deutsche ist weiterhin Andrea Petkovic auf Rang 23.

Eishockey-Team der Pazifik-Division gewinnt Allstar-Spiel der NHL

Nashville (dpa) - Die Mannschaft der Pazifik-Division hat das Allstar-Spiel in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gewonnen. Das Team setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei dem Mini-Turnier in Nashville mit 1:0 gegen die Atlantic Division durch. Den einzigen Treffer in der 20-minütigen Partie, in der jedes Team nur drei Feldspieler aufs Eis schicken durfte, erzielte Corey Perry nach 13:38 Minuten. Die Pazifik-Profis hatten sich mit einem 9:6 gegen die Central Division qualifiziert, die Spieler der Atlantik-Gruppe waren durch ein 4:3 gegen das Metropolitan-Team weitergekommen.

Erster Sieg 2016 für Klinsmann: USA besiegen Island 3:2

Carson (dpa) - US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat mit seiner Fußballauswahl das erste Länderspiel des Jahres gewonnen. Am Sonntag (Ortszeit) setzten sich die Amerikaner in Carson/Kalifornien 3:2 gegen Island durch. Bei beiden Teams fehlten jedoch zahlreiche Profis, die in europäischen Teams aktiv sind. Die Gäste gingen durch Kristinn Steindorsson (13. Minute) und Aron Sigurdarson (48.) zweimal in Führung, Jozy Altidore (20.) und Michael Orozco (59.) gelang jeweils der Ausgleich. Durch seinen 44. Erfolg als Auswahltrainer hat Klinsmann nun die zweitmeisten Siege mit dem US-Team vorzuweisen.

Dallas siegt ohne Nowitzki - Niederlage für Atlanta und Schröder

Dallas (dpa) - Auch ohne Basketball-Star Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der NBA einen weiteren Sieg eingefahren. Die Mavs gewannen am Sonntag (Ortszeit) gegen die Phoenix Suns mit 91:78. Nowitzki wurde dabei wieder einmal geschont, der 37-Jährige soll aber bereits am Montag in der Auswärtspartie bei den Atlanta Hawks wieder zum Einsatz kommen. Dann gibt es das deutsche Duell zwischen Nowitzki und Dennis Schröder. Eine Niederlage mussten dagegen Schröder und die Atlanta Hawks einstecken. Bei den Miami Heat verloren die Hawks mit 87:105. Nationalspieler Schröder erzielte elf Zähler.