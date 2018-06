Jerusalem (AFP) Israel hat am Montag allen Nichteinwohnern von Ramallah den Zutritt zur Stadt verweigert. Mit der Teilblockade der palästinensischen Großstadt reagierte die Armee nach eigenen Angaben auf ein Attentat, bei dem am Sonntag drei Soldaten an einem Kontrollposten vor der Siedlung Beit El angeschossen wurden. Ramallah ist der Verwaltungssitz der Palästinensischen Autonomiebehörde und beherbergt zahlreiche ausländische Botschaften und anderen Vertretungen.

