Maiduguri (AFP) Zwei Tage nach dem Überfall der Islamistenmiliz Boko Haram auf ein Dorf im Nordosten Nigerias haben die Behörden die Zahl der Toten mit 85 angegeben. Der Gesundheitsbeauftragte des Bundesstaates Borno sagte am Montag, 75 Leichen seien in Krankenhäusern gezählt und zehn weitere Tote bereits in der Ortschaft Dalori beigesetzt worden.

