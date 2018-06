Köln (SID) - Im Tennis-Zirkus beginnt für die Herren nach den Australian Open in Melbourne wieder der Alltag auf der ATP-Tour. Beim 520.000-Euro-Turnier im französischen Montpellier steht für den Hamburger Alexander Zverev am Montag gleich das Erstrunden-Match gegen den Italiener Luca Vanni auf dem Programm. Außerdem schlagen die Profis bei den Turnieren in Sofia und Quito auf.

Deutschland bereitet sich auf die Heimkehr seiner Sport-Stars vom vergangenen Wochenende vor. Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber darf sich dabei auf einen ebenso stürmischen Empfang freuen wie die deutsche Handball-Nationalmannschaft nach ihrem Finale beim EM-Turnier in Polen.