Addis Abeba (AFP) Im Südsudan sind nach Angaben von Beobachtern 50 Gefangene der Regierungstruppen in einem Schiffscontainer erstickt. Nach den Ermittlungsergebnissen liege die Verantwortung für den Tod der Gefangenen Ende Oktober im nördlichen Bundesstaat Unity bei den Regierungstruppen, schrieb die Gemeinsame Monitoring- und Evaluierungskommission (JMEC) in einem Bericht, der am Sonntagabend beim Gipfel der Afrikanischen Union (AU) im äthiopischen Addis Abeba vorgelegt wurde.

