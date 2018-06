Genf (AFP) Die syrische Regierung hat nach UN-Angaben grundsätzlich Hilfslieferungen in belagerte Städte wie Madaja erlaubt, in denen viele Menschen an Hunger leiden. "Die Regierung hat im Prinzip Konvois zugelassen", sagte der Sprecher der UN-Behörde für die Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha), Jens Laerke, am Montag in Genf.

