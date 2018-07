Montpellier (SID) - Die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier im französischen Montpellier eine Erstrunden-Niederlage abgewendet und ist ins Achtelfinale eingezogen. Der 18-Jährige kämpfte sich nach Satzverlust und 2:4-Rückstand im entscheidenden Durchgang zurück und gewann nach 2:24 Stunden gegen den Italiener Luca Vanni mit 6:7 (3:7), 6:4, 7:5. Es war das erste Duell der beiden auf der Tour.

Zverev bekommt es damit in der nächsten Runde mit dem an Position zwei gesetzten Kroaten Marin Cilic zu tun, der zum Auftakt ein Freilos hatte. Bei den Australian Open war Zverev, Nummer 85 der Welt, in der ersten Runde am späteren Finalisten Andy Murray (Großbritannien) gescheitert.

Aus deutscher Sicht sind zudem noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Michael Berrer (Stuttgart) in Montpellier am Start. Zudem spielte sich Dustin Brown (Winsen/Aller) über die Qualifikation in das mit 520.070 Euro dotierte Turnier.