Kabul (AFP) Bei einem Anschlag auf einen Polizeistützpunkt in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es mehrere Opfer gegeben. Eine heftige Explosion erschütterte am Montag den Polizeikomplex in der Innenstadt, mehrere Menschen lagen am Boden, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Über dem Stützpunkt stieg schwarzer Rauch auf, während Krankenwagen zum Ort der Explosion rasten.

