Berlin (dpa) - Bei einem illegalen Autorennen in der Nähe des Berliner KaDeWe ist ein unbeteiligter Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei der Kollision am frühen Morgen schwer verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei hatten sich die Fahrer zweier Autos ein Rennen geliefert. Dabei missachteten sie demnach auch rote Ampeln, bis es in der Tauentzienstraße in Höhe des Kaufhauses KaDeWe zu einem Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Fahrzeug kam. Dessen Fahrer starb am Unfallort. Die beiden anderen Autofahrer sowie eine Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.