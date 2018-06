San Francisco (AFP) Der Gewinn des Google-Mutterhauses Alphabet ist in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres höher als erwartet ausgefallen: Nach den am Montag vorgelegten Quartalszahlen stieg der Gewinn des in Kalifornien ansässigen Internetkonzerns dank hoher Online-Werbeeinnahmen um fünf Prozent auf 4,92 Milliarden Dollar (4,52 Milliarden Euro). Der Umsatz erhöhte sich demnach auf mehr als 21,3 Milliarden Dollar.

