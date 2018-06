Washington (dpa) - In Deutschland wäre Bernie Sanders mit seinen Ansichten wohl Sozialdemokrat. Der 74 Jahre alte Senator von Vermont bezeichnet sich selbst gern als demokratischen Sozialisten. Aber was will er genau? Einige seiner Positionen in der Übersicht:

FINANZMARKT: Die sechs größten Banken des Landes will er zerschlagen, weil sie seiner Meinung nach zu groß sind und ihre Insolvenz die Stabilität des gesamten Finanzmarktes gefährden würde. Spekulationsgeschäfte will er besteuern.

GESUNDHEITSVERSORGUNG: Sanders hat für den Affordable Care Act gestimmt, also jene Gesundheitsreform, die als "Obamacare" bekannt ist und geschaffen wurde, um Millionen unversicherter Amerikaner die Möglichkeit einer Absicherung zu bieten. Sanders geht das nicht weit genug. Er meint, dass eine Krankenversicherung ein Grundrecht für alle ist und will sie von privater Hand in die des Staates verlagern. Finanziert werden soll das nach seiner Vorstellung unter anderem durch leichte Steuererhöhungen.

ABTREIBUNG: Die Entscheidung darüber sollten die Frauen haben, nicht die Regierung, erklärte der Senator. Der Organisation Planned Parenthood, die in rund 700 Kliniken Schwangere betreut und auch Abtreibungen durchführt, will er mehr öffentliche Mittel zukommen lassen.

BILDUNG: Studiengebühren an Hochschulen und Universitäten will er abschaffen.

EINWANDERUNG: Die rund elf Millionen illegalen Einwanderer in den USA sollten die Möglichkeit bekommen, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten ("Path to Citizenship"), so Sanders.

MILITÄR: Sanders hat für den Einsatz in Afghanistan gestimmt, aber gegen den Einmarsch im Irak. Allgemein spricht er sich für weniger militärische Einsätze aus und verwehrt sich gegen eine außenpolitische Rolle der USA als "Weltpolizist". Kriegsveteranen sollten die bestmögliche Versorgung bekommen.

KAMPF GEGEN DEN TERROR: Sanders spricht sich dafür aus, dass die Anti-IS-Koalition von Nationen in der Region geleitet wird. Die USA sollten weiter Teil des Bündnisses sein, der Kampf am Boden aber von muslimischen Truppen geführt werden.

WAFFEN: Sanders ist Senator von Vermont, einem Bundesstaat mit vielen Waffenbesitzern. Er hat zwei Mal für ein Gesetz gestimmt, das Waffenverkäufer vor Klagen schützt. Seine Begründung: Es verhindere, dass die Besitzer von kleinen Waffengeschäften zur Rechenschaft gezogen würden, wenn jemand mit einer Waffe eine Straftat begehe, die sie legal verkauft hätten. Er ist dafür, dass die behördliche Durchleuchtung der Käufer und Verkäufer von Waffen ausgeweitet wird.

