Berlin (AFP) Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf ein Prostitutionsgesetz verständigt. Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) begrüßte die Einigung, wie eine Sprecherin am Dienstag in Berlin mitteilte. "Endlich wird das Prostitutionsgewerbe reguliert und endlich wird etwas für den Schutz der in der Prostitution tätigen Frauen und Männer getan."

