Düsseldorf (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einer Überforderung Deutschlands in der Flüchtlingskrise gewarnt. "Jeder sieht ein, dass wir nicht die ganze Welt aufnehmen können", sagte Schäuble der "Rheinischen Post" zufolge am Montagabend bei einer Veranstaltung in Düsseldorf. "Zu Unmöglichem kann man nicht verpflichtet werden."

