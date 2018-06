Frankfurt/Main (AFP) Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, durch ihre Flüchtlingspolitik eine Spaltung Europas zu bewirken. "Bislang müssen wir von einem Scheitern Europas in der Flüchtlingskrise sprechen", sagte Söder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Weder der Schutz der Außengrenzen noch die solidarische Umverteilung von Flüchtlingen in der EU funktionierten. Europa sei in der Flüchtlingspolitik zutiefst gespalten. "Daran hat Deutschland mit seinem Sonderweg der offenen Grenzen leider erheblichen Anteil."

