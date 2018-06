Straßburg (AFP) Der für Flüchtlinge zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos hat sich besorgt über Hassreden gegen Migranten geäußert. "Wir verurteilen alle Formen von Intoleranz und Anstachelung zu Rassenhass", sagte der Grieche am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Die EU sei in einer "einzigartigen Krise", sagte Avramopoulos mit Blick auf den anhaltend Streit über die Flüchtlingspolitik. "Entweder wir reißen uns alle zusammen, oder wir fallen zurück in eine Vergangenheit, die niemand wiedererleben will".

