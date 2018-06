Straßburg (AFP) Nach den Anschlägen in Paris hat die EU-Kommission einen Plan zum Kampf gegen die Finanzierung des internationalen Terrorismus beschlossen. In den kommenden Monaten werde er dazu Gesetzesvorschläge vorlegen, kündigte der zuständige Kommissar Valdis Dombrovskis am Dienstag vor Journalisten in Straßburg an.

