Straßburg (AFP) Im Europaparlament ist massive Kritik am Flüchtlingsmanagement der EU-Staaten laut geworden. Zahlreiche Beschlüsse seien noch immer nicht umgesetzt worden, betonte der Vorsitzende der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt, am Dienstag in Straßburg während einer mehrstündigen Debatte zur Flüchtlingskrise. An der türkisch-griechischen Grenze müssten zusätzliche Aufnahmezentren eingerichtet werden. Dies müssten die Staats- und Regierungschefs beim anstehende Gipfeltreffen Mitte Februar in Brüssel sicherstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.