Meaux (AFP) Der in der vergangenen Woche am Freizeitpark Disneyland Paris festgenommene bewaffnete Mann ist dazu verurteilt worden, sechs Monate lang eine elektronische Fußfessel zu tragen. Ein Gericht in Meaux entschied am Dienstag, dass der 28-Jährige zudem fünf Jahre lang keine genehmigungspflichtigen Waffen tragen darf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.