Bordeaux (AFP) Der im Atlantik havarierte Frachter "Modern Express" ist am Dienstag weiter in Richtung der nordspanischen Hafenstadt Bilbao geschleppt worden. Der von einem Schleppschiff gezogene Frachter verließ in der Nacht das französische Hoheitsgewässer und befand sich am Dienstagmorgen 56 Kilometer vor Bilbao, wie die französischen Behörden mitteilten. Die "Modern Express" sollte am Dienstagabend oder Mittwochfrüh den Hafen von Bilbao erreichen.

