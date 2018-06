Toulouse (AFP) Der tragische Tod eines Mädchens aus dem südfranzösischen Toulouse, das an einem Spielzeug aus einem Kinder-Überraschungsei erstickt war, hat keine strafrechtlichen Konsequenzen für den italienischen Süßwarenhersteller Ferrero. Die zuständige Staatsanwältin Cécile Deprade teilte am Montag in Toulouse mit, die Ermittlungen hätten keinen rechtlichen Verstoß des Herstellers ergeben. Deprade verwies auf die Packungsbeilage, die auf die Gefahren beim Spiel mit dem Überraschungsei-Spielzeug hinweise.

