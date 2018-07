Turin (SID) - Juventus Turin muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München am 23. Februar womöglich ohne Fußball-Weltmeister Sami Khedira auskommen. Wie der italienische Rekordmeister am Dienstag mitteilte, erlitt der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler am Sonntag im Ligaspiel bei Chievo Verona (4:0) eine Adduktorenverletzung. Der Klub rechnet mit einer Verletzungspause von "zwei bis drei Wochen".

Für Khedira ist es bereits die dritte Verletzung der laufenden Saison nach einem Muskelfaserriss im August und Oberschenkelproblemen im November.