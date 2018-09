Bordeaux (SID) - Gastgeber Frankreich bereitet sich in einem Rugbystadion auf die Fußball-EM im eigenen Land vor. Die "Blauen" beziehen vom 17. bis 21. Mai ein Trainingslager im Stade Aguilera in Biarritz, dem Domizil des Rugby-Zweitligisten Olympique.

Für Nationaltrainer Didier Deschamps wird es an der Atlantikküste ein Heimspiel: Der ehemalige Kapitän der Equipe tricolore stammt aus Bayonne, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Danach zieht der EM-Gastgeber nach Österreich um, vom 31. Mai bis 4. Juni trainiert Frankreich in Innsbruck.

Dieses zweite Trainingslager wird umrahmt von den letzten Testspielen am 30. Mai in Nantes und am 4. Juni in Metz. Die Gegner stehen noch nicht fest. Das Deschamps-Team startet am 10. Juni im Eröffnungsspiel in St. Denis gegen Rumänien ins EM-Turnier. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe A sind am 15. Juni in Marseille Albanien und am 19. Juni in Lille die Schweiz.