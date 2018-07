Rom (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht erste Erfolge im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak. 25 Prozent der an den IS verlorenen Gebiete seien zurückerobert und viele Städte befreit worden, sagte er vor einem Treffen der Anti-IS-Koalition in Rom. In Syrien profitiere der IS dagegen weiterhin davon, dass das Regime von Präsident Baschar al-Assad die Opposition und die Opposition sich untereinander bekämpfe. Er forderte Assad auf, als Signal in den Friedensgesprächen humanitäre Hilfe für eingeschlossene Gebiete zuzulassen.

