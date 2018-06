Mailand (AFP) Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Fahrzeuge verkauft und seinen Gewinn gesteigert. Die Verkäufe seien 2015 um sechs Prozent auf 7664 Fahrzeuge gestiegen, erklärte Ferrari am Dienstag. Der Gewinn sei um 25 Millionen auf 290 Millionen Euro geklettert. In diesem Jahr will Ferrari demnach 7900 Sportwagen verkaufen und einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro erzielen.

