Chilpancingo (dpa) - Bei einem Angriff auf eine private Feier im Süden Mexikos sind nach Behördenangaben neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch zwei Minderjährige, wie die Staatsanwaltschaft der Provinzhauptstadt Chilpancingo im Bundesstaat Guerrero mitteilte. Unbekannte hätten zudem die Sicherheitskräfte angegriffen, als sie auf dem Weg zum Tatort gewesen seien. Die Tat habe sich am Wochenende ereignet. In Guerrero an der südlichen Pazifikküste Mexikos sind mehrere Verbrechersyndikate aktiv.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.