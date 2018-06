Hamburg (SID) - Stabhochsprung-Vizeweltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) peilt in diesem Jahr den ganz großen Coup an. "Sechs Meter. Das ist das Ziel. Ich will den deutschen Rekord", sagte der 26-Jährige in einem Interview des Online-Portals leichtathletik.de über seine Ambitionen in der Olympia-Saison: "Dieses Jahr denke ich, dass ich sehr gute Chancen habe, es zu schaffen ? am liebsten gleich in der Hallensaison. Das wäre die beste Ausgangslage für den Sommer."

Holzdeppes Bestleistung liegt derzeit bei 5,94 m, in der Halle überquerte er bisher 5,84. Den deutschen Rekord hält Björn Otto, der im September 2012 nach seinem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen in London über 6,01 m sprang. In der Halle konnte bisher Danny Ecker vor 15 Jahren als einziger Deutscher die magische Marke von sechs Metern überqueren.