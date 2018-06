Berlin (AFP) Weibliche Flüchtlinge aus Syrien laufen nach Angaben von Amnesty International zunehmend Gefahr, im Libanon sexuell ausgebeutet zu werden. Flüchtlinge im Libanon lebten in unsicheren Verhältnissen und großer Armut, dies gelte insbesondere für Frauen, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Demnach verschärfen diskriminierende Gesetze im Libanon und der Rückgang der internationalen Hilfsgelder die prekäre Lage weiblicher Flüchtlinge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.