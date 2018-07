Berlin (dpa) - Ex-Fußball-Profi Thomas Häßler, der 1990 mit der Nationalmannschaft Weltmeister wurde, setzt jetzt ganz auf seine Fernsehkarriere.

Nach der Vox-Show "Ewige Helden", die an diesem Dienstag bei Vox startet, wird der 49-Jährige nun auch beim alljährlichen RTL-Spektakel "Let's Dance" das Tanzbein schwingen, teilte der Kölner Privatsender mit.

Weitere Kandidaten sind unter anderem die Schauspielerin Sonja Kirchberger (51), das Model Alessandra Meyer-Wölden (32), der Koch und Autor Attila Hildmann (34) sowie Schauspielerin Nastassja Kinski (55), Schlagersänger Michael Wendler (43), Sängerin Sarah Lombardi (23) und Moderator Niels Ruf (42).

Die Show, in der Prominente von Profi-Tänzern geschult werden und gegeneinander antreten, startet am 11. März und geht in die neunte Staffel.

Let's Dance