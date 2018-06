Berlin (dpa) - "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann hat wenige Tage vor dem Tod seine langjährige Lebensgefährtin Ruth Maria Kubitschek (84) nach Hause geschickt.

"Es ging mir an die Substanz, das merkte er und sagte: 'Flieg heim'", zitierte die "Bild"-Zeitung die Schauspielerin, die demnach etwa eine Woche vor Rademanns Tod zurück in die Schweiz reiste. Später habe sie gespürt, "dass es ihm schlechter ging". "Ich habe versucht, ihm die Angst vor dem Übergang zu nehmen. Denn der Tod ist ja nicht das Ende."

Kubitschek und Rademann lebten eine Fernbeziehung, sie war aber in den letzten Wochen bei ihm. "Die Monate an seiner Seite in Berlin waren unendlich schön. So lange und intensiv waren wir nie zusammen." Er sei "voller Humor und fröhlich" gewesen und habe "an einem Drehbuch gearbeitet". "Daran sieht man, dass er noch bis zuletzt glaubte, er schafft das." Rademann war am Sonntag 81-jährig in Berlin gestorben.

Bild-Bericht