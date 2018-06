Los Angeles (dpa) - Die Musiker Eric Church ("Mr. Misunderstood") und Chris Stapleton ("Traveller") gehen mit den größten Gewinnchancen in die Verleihung der Country Music Awards. Die Gala ist am 3. April in Las Vegas.

Stapleton (37) und Church (38) wurden jeweils fünfmal nominiert, wie die Veranstalter in Los Angeles mitteilten. Die Sängerin Cam, ihr Kollege Chris Young und die Country-Band Little Big Town könnten jeweils bis zu vier Trophäen holen. Mehrfach nominiert wurden auch Miranda Lambert, Chris Janson und Thomas Rhett. Die Country Music Awards werden zum 51. Mal verliehen.

In der Sparte "Entertainer des Jahres" treten Jason Aldean, Garth Brooks, Miranda Lambert und Eric Church gegen den Vorjahressieger Luke Bryan an. Weitere Nominierungen, darunter für den besten Song und Songwriter des Jahres, sollten zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

