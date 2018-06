Berlin (dpa) - Der Schlagerproduzent hat einen Traum: Ralph Siegel (70) will noch einmal für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten - danach wäre Schluss.

"Ich hab ja gesagt: Wenn ich noch einmal Deutschland international vertreten darf - das wäre dann mein 25. Mal - dann höre ich auch auf", sagte der Komponist Siegel ("Ein bisschen Frieden") der Deutschen Presse-Agentur. "Das wünsche ich mir noch - und das wäre mein großer Traum, das mit Laura zu machen."

Der 19-Jährigen hat Siegel den Song "Under The Sun We Are One" geschrieben. Damit müsste Laura Pinski aber erstmal als eine von zehn Kandidaten den deutschen Vorentscheid des ESC (früher Grand Prix) gewinnen (25. Februar, 20.15 Uhr, ARD: "Unser Lied für Stockholm").

Auch wenn die Konkurrenz dort stark ist, sieht Siegel Chancen für Pinski, die 2012 im Finale der RTL-Show "Das Supertalent" stand: "Laura ist etwas ganz Besonderes, in jeder Art und Weise. Von der Person her, von der Stärke, von der Kraft, die sie hat - und besonders als Künstlerin."

Für sein Heimatland Deutschland nahm Altmeister Siegel zuletzt 2003 mit dem Titel "Let's Get Happy" und der Sängerin Lou teil, die damals beim internationalen ESC-Finale in Riga auf dem elften Platz landete.

